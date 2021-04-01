Слуцкий: Москалькова реагирует на все нарушения прав россиян, в том числе за рубежом

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Деятельность уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой позволила облегчить условия для россиян, которые оказались в зарубежных тюрьмах, внесение президентом ее кандидатуры на переизбрание оправданно. Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Внесение президентом кандидатуры Татьяны Москальковой для переизбрания на пост уполномоченного по правам человека абсолютно оправданно. Татьяна Николаевна профессионал с большой буквы, моментально реагирующий на все случаи притеснения российских граждан, где бы они ни находились", - сказал Слуцкий.

Депутат напомнил, что при непосредственном участии Москальковой "были освобождены из политического заключения и вернулись на родину Кирилл Вышинский и Мария Бутина, были смягчены условия содержания для других россиян, находящихся в тюрьмах за рубежом". Слуцкий напомнил, что тема оказания помощи гражданам РФ, попавшим в беду вдали от дома, выделена в отдельное направление в комитете Госдумы по международным делам. "И здесь мы находимся в самом тесном контакте с аппаратом уполномоченного, всегда встречаем полную поддержку", - заметил он.

"Татьяна Николаевна ведет большую ежедневную работу в сфере защиты прав человека, всегда лично разбираясь в каждом конкретном случае. Уверен, что ее кандидатура будет поддержана всей Государственной думой единогласно. Здесь не может быть никаких вопросов", - резюмировал Слуцкий.

В четверг президент России Владимир Путин внес кандидатуру Москальковой для переназначения на пост омбудсмена.

Согласно закону, предложения о кандидатах на должность омбудсмена могут вноситься в Госдуму президентом РФ, Советом Федерации, депутатами и фракциями нижней палаты. Уполномоченный назначается Госдумой сроком на пять лет. Москалькова занимает эту должность с апреля 2016 года. На этом посту она сменила Эллу Памфилову, которая возглавила Центризбирком России.