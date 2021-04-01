Захарова: присоединение некоторых балканских стран к санкциям ЕС подрывает доверие России

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Присоединение Северной Македонии и Черногории к санкциям ЕС в рамках механизма, связанного с нарушением прав человека, подрывает доверие и не способствует развитию двусторонних отношений с Россией. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Потребительский подход и неуклюжее маневрирование для решения конъюнктурных задач в угоду союзничеству с третьими странами лишь подрывают доверие и не стимулируют развитие двусторонних отношений с Россией", - сказала она.

Санкционная солидарность балканских стран, по словам Захаровой, вскрывает их "непоследовательность и зависимость". Россия при этом, как отметила дипломат, "неизменно открыта для честного, равноправного диалога на основе взаимного уважения и обоюдного учета интересов".

Во вторник внешнеполитическая служба ЕС опубликовала заявление, в котором говорится, что Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина присоединились к санкциям ЕС против России в рамках введенного 2 марта нового механизма, связанного с нарушением прав человека.