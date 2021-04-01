МИД России призвал международные институты следить за соблюдением прав активиста Середенко

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Россия призывает международное правозащитное сообщество внимательно следить за соблюдением прав задержанного в Эстонии общественного деятеля Сергея Середенко. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала на отсутствие реакции на задержание правозащитника со стороны государств ЕС и международных организаций. "Мы призываем международное правозащитное сообщество внимательно следить за соблюдением общепризнанных норм международного гуманитарного права в отношении арестованного в Эстонии активиста Сергея Середенко с учетом его возраста и состояния здоровья", - отметила она.

Захарова назвала действия эстонских властей по отношению к Середенко "карательным правосудием". "В данном случае речь идет о показательном эпизоде борьбы с инакомыслием, поисках спецслужбами пресловутого русского следа, политическом давлении в отношении представителей многочисленной русскоязычной общины. По сути, человека, открыто отстаивающего интересы нацменьшинств в Эстонии, в том числе на международных форумах и конференциях, преследуют за его активную гражданскую позицию", - добавила официальный представитель МИД.

30 марта пресс-секретарь Государственной прокуратуры Эстонии Кайри Кюнгас сообщила, что Середенко был задержан в начале месяца, его подозревают "в поддержании отношений, направленных против Эстонской Республики". Как добавила Кюнгас, суд по ходатайству Госпрокуратуры выдал санкцию на арест Середенко, признав подозрения в его адрес и задержание обоснованными. Пресс-секретарь в интересах следствия отказалась разглашать другие подробности.

Правозащитник Середенко является руководителем проекта "Русский омбудсмен в Эстонии".