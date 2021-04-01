Захарова считает блокировку сайта RT в Латвии нарушением политических обязательств Риги

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Попытка латвийских властей заблокировать доступ к сайту "RT на русском" идет вразрез с политическими обязательствами Риги в области свободы слова, плюрализма СМИ и прав русскоязычных жителей Латвии. Об этом заявила в четверг на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Для нас не является новостью ангажированное и незаконное отношение властей прибалтийских государств к российским СМИ, но это первый случай, когда запрещена не только ретрансляция канала, но и возможность посетить его веб-страницу, в частности в Латвии, - отметила она. - При этом в качестве обоснования со ссылкой на местный закон об электронных СМИ указывается нелегальное распространение программ, содержание которых якобы может нарушить законы об авторском праве, оказывать негативное воздействие и быть направлено против Латвии и ее граждан. Короче, придуман гибридный фейк, абсолютно ложная отговорка, которая не имеет ничего общего с реальным положением дел".

"Это просто повод продолжить последовательную линию на искоренение любого инакомыслия, - констатировала дипломат. - В данном случае российского, но недалек тот час, когда и другие страны, другие СМИ почувствуют на себе такое же отношение".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на предпринимаемые на Западе неустанные попытки обвинить Россию в разрушительном влиянии на некие ценности западного мира. "Если говорить о ценностях, то перед нами просто циничное нарушение основополагающих принципов свободы слова, плюрализма СМИ, пренебрежение правами русскоговорящего населения Латвии, - продолжила она. - Это все идет вразрез с политическими обязательствами Риги. Этот каток государственной машины продолжает цензурировать и блокировать неугодные СМИ, которые распространяют альтернативную точку зрения. Прежде всего, конечно, под этот каток попадают российские СМИ, а вместе с ними и права русскоязычных граждан иметь беспрепятственный доступ к информации".

Захарова в очередной раз призвала международные организации и правозащитное сообщество "взять на особый контроль и отреагировать на длительную наглую репрессивную политику Латвии в области свободы СМИ". По ее словам, ответной мерой со стороны России должна стать защита национального информационного пространства и развитие собственных платформ и ресурсов.

31 марта Национальный совет Латвии по электронным СМИ заблокировал доступ к сайту "RT на русском" и ряду других ресурсов, через которые можно было смотреть российские телеканалы в интернете.