Посольство РФ в Латвии подвергло критике блокировку сайтов российских СМИ в республике

РИГА, 1 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Латвии в четверг подвергло критике блокировку сайта RT на русском языке и других российских СМИ в республике, назвав такой шаг цензурированием интернет-пространства.

"Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии, ныне выступающий в роли "полиции мыслей", приступил к цензурированию интернет-пространства страны, ограничив доступ к веб-сайтам: rt.com, ntv.ru, rus24.tv, teledays.net и другим. Теперь жителей Латвии лишили без учета их мнений и желаний еще одной возможности получать разностороннюю информацию, а также смотреть в сети интернет любимые телепрограммы на русском языке", - указывает диппредставительство на своей странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщили, что латвийские провайдеры по решению НСЭСМИ начали блокировать доступ к сайту RT на русском языке и другим российским СМИ, в том числе rus24.tv, teledays.net и ntv.ru. Как пояснил корреспонденту ТАСС источник в регуляторе, блокировка сайта RT связана с прошлогодним решением ведомства о запрете на трансляцию семи связанных с RT российских каналов.

НСЭСМИ Латвии 30 июня принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов - RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV. Как указал тогда регулятор, эти телеканалы запрещены, поскольку "находятся во владении и единоличном ведении Дмитрия Киселева, который в свою очередь находится под установленными Советом ЕС санкциями за разрушение территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

С 10 февраля 2021 года НСЭСМИ запретил ретрансляцию на территории Латвии еще 16 российских телеканалов, включая "РЕН ТВ Балтия" и "НТВ Мир Балтия". Также исключены из списка ретранслируемых в Латвии каналов "НТВ Сериал", "НТВ Стиль", "НТВ Право", "Киномикс", "Наше новое кино", "Родное кино", "Индийское кино", "Кинокомедия", "Киносерия", "КВН ТВ", "Кухня ТВ", "Бокс ТВ" и HD Life. С 15 февраля НСЭСМИ также принял решение запретить на год ретрансляцию телеканала "Россия-РТР" на территории республики.

Как ранее сообщал НСЭСМИ, он обнаружил в 2020 году, что 48 интернет-сайтов ведут на территории Латвии незаконную ретрансляцию телевизионных программ. Доступ к этим ресурсам с территории Латвии был ограничен. Как заявил глава регулятора Иварс Аболиньш, нелегальная ретрансляция телевизионных программ является актуальной проблемой и "несет в себе риск распространения в Латвии запрещенных программ враждебного по отношению к государству содержания".