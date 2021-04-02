МИД РФ: Европа закрывает глаза на позорную политику сегрегации в Прибалтике и на Украине

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Европейские страны игнорируют проводимую государствами Прибалтики и Украиной позорную политику открытой сегрегации. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Не могли мы, безусловно, не привлечь внимание Совета [ООН по правам человека (СПЧ) на 46-й сессии] к недопустимой в XXI веке ситуации, когда страны Европы, пострадавшие от идеологии фашизма, закрывают глаза на позорную политику по сути открытой сегрегации по принципу этнической и религиозной принадлежности, проводимую странами Прибалтики и Украиной", - сказал замминистра.

По его словам, Россия совместно с государствами - участниками Движения неприсоединения остро ставила перед СПЧ ООН вопрос о незаконности и негативном влиянии на права человека односторонних принудительных мер, в том числе в контексте водной блокады Крыма со стороны Украины.

46-я сессия Совета ООН по правам человека прошла в Женеве в онлайн-формате с 22 февраля по 24 марта 2021 года.