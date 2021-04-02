Первый вице-спикер Госдумы Жуков подал документы на праймериз единороссов в Новосибирске

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков подал заявление на участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) "Единой России" для участия в думских выборах по Новосибирской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба единороссов.

"Александр Жуков подал пакет документов для регистрации в региональный оргкомитет в Новосибирске 2 апреля", - проинформировала пресс-служба.

"Эта процедура верная и давно опробована "Единой Россией", конкуренция высокая, и это хорошо. Главное, что люди могут заранее определиться", - приводятся в сообщении слова Жукова.

В Госдуме текущего созыва Жуков представляет Новосибирскую и Омскую области.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Праймериз пройдут с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги процедуры подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии. Согласно данным главы федерального оргкомитета, сенатора Александра Карелина, на 30 марта заявления для участия в предварительном голосовании подали 641 человек, 400 прошли регистрацию.

Выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.