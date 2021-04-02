Путин обсудил с президентом Монголии поставки российских вакцин от коронавируса

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой поставки российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию", - говорится в сообщении по итогам разговора.

Отмечается, что в беседе, которая состоялась по инициативе монгольской стороны, в свете отмечаемого в этом году 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами обсудили актуальные вопросы российско-монгольского сотрудничества. "Подчеркнуто, что за последние годы традиционно дружественные двусторонние связи развиваются весьма успешно и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - сообщили в Кремле.