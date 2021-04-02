{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин обсудил с президентом Монголии поставки российских вакцин от коронавируса

В беседе также затронули вопросы российско-монгольского сотрудничества

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой поставки российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая поставки российских вакцин в Монголию", - говорится в сообщении по итогам разговора.

Отмечается, что в беседе, которая состоялась по инициативе монгольской стороны, в свете отмечаемого в этом году 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами обсудили актуальные вопросы российско-монгольского сотрудничества. "Подчеркнуто, что за последние годы традиционно дружественные двусторонние связи развиваются весьма успешно и вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства", - сообщили в Кремле. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМонголияБаттулга, ХалтмаагийнПандемия COVID-19
В аппарате кабмина подтвердили, что отчет премьера в Госдуме могут перенести
По словам собеседника агентства, если официально подтвердится информация, что оглашение послания президента состоится во второй половине апреля, то правительство обратится к Государственной Думе с предложением перенести отчет на более позднюю дату
Читать полностью