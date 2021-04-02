Россия призвала все стороны ядерной сделки ускорить ее возвращение в изначальные рамки

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия призывает все стороны Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе приложить максимум усилий для ее скорейшего возвращения в изначально установленные рамки. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам заседания Совместной комиссии СВПД в режиме видеоконференции, в котором принял участие замглавы МИД Сергей Рябков.

"Российская сторона твердо исходит из безальтернативности СВПД и настойчиво призывает все вовлеченные стороны приложить максимум усилий для скорейшего возвращения ядерной сделки в изначально установленные рамки", - указали в министерстве.

Как информировали в МИД РФ, на заседании обсуждались конкретные пути практической реализации принципиальных пониманий о восстановлении полнокровного и устойчивого осуществления СВПД, которые нашли отражение в Совместном заявлении, принятом на уровне министров иностранных дел 21 декабря 2020 года.

"Особое внимание участники заседания уделили тем мерам, которые должны быть предприняты США для устранения ранее допущенных ими нарушений СВПД и отмены введенных ими санкций против ИРИ, а также встречным шагам со стороны Ирана по разморозке приостановленных обязательств как в части реконфигурации его ядерной программы, так и обеспечения ее прозрачности", - подчеркнули в дипведомстве.

На Смоленской площади указали, что предметные дискуссии по всей совокупности этих вопросов будут продолжены и на уровне Совместной комиссии, и в создаваемых для этой цели рабочих экспертных механизмах.