В Госдуму внесен проект об избрании Лугового первым замглавы комитета по безопасности

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту внес в нижнюю палату парламента проект постановления об избрании депутата Андрея Лугового (ЛДПР) первым замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции. Документа размещен в думской электронной базе в пятницу.

"Избрать депутата Государственной думы Лугового Андрея Константиновича первым заместителем председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции", - отмечается в тексте.

В настоящее время Луговой входит в состав этого комитета, если проект постановления будет принят, то он заменит на этой должности другого депутата фракции ЛДПР Дмитрия Савельева. Решение освободить Савельева от должности первого замглавы комитета и избрать на этот пост Лугового приняла фракция ЛДПР в Госдуме, соответствующее решение было направлено в думский комитет по контролю и регламенту.

Предполагается, что проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы 6 апреля.