{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Президенты России и Белоруссии также выразили обоюдный настрой на продолжение развития всего комплекса отношений между странами
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

На эту тему

"Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника - Дня единения народов России и Белоруссии. "Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений", - отметили в Кремле.

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля, что приурочено к годовщине подписания договоров о Сообществе (1996) и о Союзе (1997) между двумя странами. Договор о Союзном государстве России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПандемия COVID-19
В Госдуму внесен проект об избрании Лугового первым замглавы комитета по безопасности
Предполагается, что проект постановления будет рассмотрен на пленарном заседании Думы 6 апреля
Читать полностью