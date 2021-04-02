Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Обсужден и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Кремля.

Также Путин и Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника - Дня единения народов России и Белоруссии. "Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений", - отметили в Кремле.

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля, что приурочено к годовщине подписания договоров о Сообществе (1996) и о Союзе (1997) между двумя странами. Договор о Союзном государстве России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 года.