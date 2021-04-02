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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Постпред РФ сообщил, что комиссия по ядерной сделке в Вене поставит задачи рабочим группам

Как отметил Михаил Ульянов, США, Иран и участники ядерного соглашения выступают за то, чтобы вернуться к истокам Совместного всеобъемлющего плана действий

ВЕНА, 2 апреля. /ТАСС/. Участники Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) соберутся 6 апреля на очное заседание в Вене для постановки задач перед двумя рабочими группами и начала экспертной проработки вопросов о полном восстановлении реализации иранского ядерного соглашения. Об этом сообщил в пятницу ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Сегодня была виртуальная сессия Совместной комиссии, 6 апреля пройдет возобновленное заседание в очном формате на уровне политдиректоров", - рассказал Ульянов. По словам российского дипломата, очная встреча комиссии сначала должна четко сформулировать задачи, после чего начнется работа двух экспертных групп в Вене. В частности, первая будет заниматься вопросами снятия санкций с Ирана, вторая - вопросами выполнения ядерных обязательств Тегерана.

"Американцев на заседании на будет, потому что они не являются участниками СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - прим. ТАСС). Им еще предстоит вернуться к выполнению их обязательств, тогда, видимо, и будет рассмотрен вопрос их возвращения в ядерную сделку и восстановления статуса участника СВПД. Иранцы не готовы напрямую разговаривать с американцами", - пояснил Ульянов.

С учетом ожидаемого присутствия в Вене представителя США не исключаются отдельные американские контакты с участниками СВПД. При этом общение между американцами и иранцами может произойти опосредовано, через других участников Совместной комиссии, не исключил российский постпред.

Как отметил Ульянов, в целом США, Иран и участники ядерного соглашения выступают за то, чтобы вернуться к истокам СВПД: снятию американских санкций и полному выполнению предусмотренных обязательств иранцами. "Предстоит обсудить, как двигаться к этой общей стратегической цели. Найти путь к полному восстановлению ядерной сделки. Это непростая задача", - подчеркнул постпред РФ.

2 апреля страны - участницы Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана провели виртуальное заседание. Как сообщила внешнеполитическая служба ЕС, они подтвердили готовность позитивно воздействовать на перспективу возвращения США в СВПД и подтвердили приверженность сохранению ядерной сделки.

Теги
ИранРоссияСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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