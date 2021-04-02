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Правительство назначило спецпредставителя МИД по международному спортивному сотрудничеству

Михаил Хорев до этого занимал должность заместителя директора департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Михаил Хорев назначен спецпредставителем МИД РФ по международному спортивному сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Указать новую должность члена организационного комитета Хорева Михаила Владимировича - посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества", - говорится в документе.

Михаил Хорев (64 года) до этого занимал должность заместителя директора департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.

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