Правительство назначило спецпредставителя МИД по международному спортивному сотрудничеству

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Михаил Хорев назначен спецпредставителем МИД РФ по международному спортивному сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Указать новую должность члена организационного комитета Хорева Михаила Владимировича - посол по особым поручениям, специальный представитель министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам международного спортивного сотрудничества", - говорится в документе.

Михаил Хорев (64 года) до этого занимал должность заместителя директора департамента МИД РФ по гуманитарному сотрудничеству и правам человека. Он имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 1 класса.