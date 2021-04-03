Эксперт считает, что отношения России с НАТО будут более конфронтационные, чем с США

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Дальнейшее взаимодействие России и НАТО будет еще более конфронтационным, чем отношения Москвы и Вашингтона, поскольку у РФ с альянсом совсем нет направлений для сотрудничества. Такое мнение в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневного заседания Совета глав МИД стран альянса заявил, что Москва якобы "дестабилизирует ситуацию в соседних странах", продолжает наращивание военной мощи, а также "подавляет политическое инакомыслие". В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в пятницу отметил, что идущее в настоящий момент усиление сил НАТО вокруг Украины потребует от Москвы дополнительных мер реагирования.

"Я думаю, что российско-натовские отношения будут еще более конфронтационными и негативными, чем российско-американские. В российско-американском взаимодействии остается, пусть и минимальная, позитивная повестка дня и элементы сотрудничества - контроль над вооружениями, Арктика, климат и еще ряд направлений. И Россия тоже подтверждает, что готова с США взаимодействовать по этим вопросам, - сказала Суслов. - А с НАТО позитивная повестка отсутствует и превалирует только конфронтационная. При этом именно НАТО служит основой антироссийской консолидации в Атлантике, и последний саммит Североатлантического альянса является явным тому подтверждением".

Эксперт обратил внимание, что учения сил альянса носят ярко выраженный антироссийский характер. Кроме того, аналитик отметил, что в настоящий момент парализован Совет Россия - НАТО, являющийся главным механизмом контактов между сторонами. Это происходит потому, что РФ выступает за превращение Совета в канал связи между военными для предотвращения военных инцидентов, а Североатлантический альянс считает, что на этой площадке надо обсуждать политические вопросы, и использует ее для критики Москвы, указал эксперт.

Собеседник агентства выразил уверенность, что отношения между РФ и альянсом продолжат обостряться. Он также констатировал, что с 2014 года НАТО перешла уже от стратегического к тактическому сдерживанию РФ и детально прорабатывает сценарии возможного военного столкновения.

"Угроза преднамеренной войны между Россией и НАТО отсутствует. Все-таки ядерное сдерживание продолжает работать, желания начинать войну с целью нанесения ущерба нет. Но опасность непреднамеренного конфликта существует и продолжает расти, - резюмировал Суслов. - Она усиливается прежде всего в киберсфере, где и НАТО в целом, и США уходят от того, чтобы вести конкретную работу по киберезопасности, вырабатывать правила игры. Военное столкновение может произойти из-за какого-нибудь опасного инцидента - на море и в воздухе продолжается опасная практика сближения военных кораблей и самолетов".