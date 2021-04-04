Съезд "Яблока" принял поправки к уставу партии

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" в ходе своего съезда утвердила ряд изменений в своем уставе, в частности было внесено положение о проведении предварительного голосования (так называемые праймериз) для кандидатов от партии на выборы разного уровня.

Согласно принятым поправкам, за которые проголосовало большинство делегатов съезда, в уставе партии появится положение об "общепартийных праймериз при определении кандидатур на пост президента, губернаторов, мэров и лидеров партийных списков". Также в основном документе партии появится норма о регистрации сторонников партии, которые наряду с членами партии смогут участвовать в праймериз.

В уставе партии закрепляется положение об общепартийном голосовании при определении кандидатур на пост председателя партии (оно будет обязательным) и региональных отделений (опциональным).

Кроме того, в устав вносится положение о введении испытательного срока на один год при вступлении в партию и наличии рекомендаций двух действующих членов партии, стаж которых от трех лет, при вступлении в партию нового человека.

В партии отметили, что другие поправки будут рассмотрены на следующем этапе съезда, который пройдет после выборов в Госдуму в 2021 году.

Ранее в "Яблоке" отмечали, что изменения в уставе партии обеспечат трансформацию "в эффективную, профессиональную, но в то же время идеологическую партию с ясными политическими принципами, массовым участием и вовлечением значительного числа сторонников в ее деятельность", а также запустят "механизмы обновления партии и увеличения влияния рядовых членов на процесс принятия решений".

Второй этап XXI съезда "Яблока" проходит 3-4 апреля в Москве. Главной темой съезда является обсуждение реформы партии и принятие соответствующих поправок в устав.