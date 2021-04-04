В "Яблоке" заявили о приоритете федерального списка кандидатов на выборах в Госдуму

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Партия "Яблоко" на предстоящих выборах в Госдуму будет отдавать приоритет прохождению в нижнюю палату с помощью федерального списка кандидатов, а не через выдвижение кандидатов в одномандатных округах. Об этом в ходе съезда партии в воскресенье сообщил зампредседателя "Яблока" Иван Большаков.

"Яблоко" будет отдавать приоритет списочной кампании, потому что мы все должны работать на одну большую команду, чтобы наша партия смогла пройти в Госдуму и преодолеть пятипроцентный барьер, а не тянуть одеяло на себя каждый в своем одномандатном округе", - сказал Большаков.

По его словам, "это не означает, что "Яблоко" не будет выдвигать своих кандидатов в одномандатных округах". "Но это означает, что мы будем сосредоточивать свою кампанию на списке. Что касается округов, то мы всегда выдвигали своих партнеров из других демократических организаций, отдельных демократических политиков, правозащитников, гражданских активистов. Это будет и на этих выборах. И в этом смысле мы можем поделиться своими округами с нашими партнерами", - добавил зампред партии.

Он отметил, что в настоящее время идут переговоры о выдвижении в качестве кандидатов от партии "с абсолютно разными людьми в разных регионах". "Я думаю, что мы сможем завершить этот процесс к следующему этапу съезда и выдвинуть большой пласт независимых политиков, разделяющих наши взгляды", - добавил Большаков.

Согласно федеральному закону "О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации", по итогам голосования в Думу проходят партии, чьи федеральные списки кандидатов получили пять и более процентов голосов избирателей. При этом таких списков должно быть не менее двух и за них в совокупности должны отдать голоса более 50% избирателей. По одномандатным округам в Госдуму проходят кандидаты, получившие большинство голосов в своих избирательных округах.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.