МИД России поддерживает усилия короля Иордании по обеспечению стабильности королевства

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Москва выражает поддержку усилиям законных властей Иордании по обеспечению стабильности и правопорядка в королевстве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что в Москве внимательно следят за развитием ситуации в Иордании, где 3 апреля, согласно официальным источникам, была предотвращена попытка подорвать безопасность и стабильность королевства. "Выражаем поддержку усилиям законных властей Иордании и лично короля Абдаллы II бен аль-Хусейна по обеспечению внутренней стабильности и правопорядка", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ также подтвердили неизменную готовность Москвы к дальнейшей совместной работе с Амманом, "нацеленной на укрепление традиционно дружественных российско-иорданских отношений на благо народов наших двух стран, в интересах мира и безопасности в Ближневосточном регионе".