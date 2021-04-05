В подписных листах будет указана судимость кандидата и его статус иноагента

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Кандидаты на выборах в подписных листах должны будут указывать сведения о судимости, если она имеется, а также о своем статусе иноагента. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта об обязанности кандидатов в депутаты указывать статус иноагента поддержал комитет Госдумы по контролю и регламенту на заседании в понедельник.

Согласно поправке, если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, "имелась или имеется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата".

Изначально законопроект предполагал, что в подписном листе необходимо указывать, что кандидат является физическим лицом, выполняющим функции иноагента, или аффилированным с лицом-иноагентом. Согласно поправке, данные о статусе иноагента кандидаты также должны указывать сразу после своего отчества. Если у кандидата-иноагента была или имеется судимость, то информация о статусе иноагента в подписном лице должна быть указана после данных о судимости.

Поправка также уточняет, что подписной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

Данные об иноагентах в списках

Политические партии также должны будут в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иностранных агентов или аффилированных с ними лиц.

"Агитационный материал избирательного объединения, выдвинувшего на соответствующих выборах кандидата (в том числе в составе списка кандидатов), который является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, либо аффилированным с выполняющим функции иностранного агента лицом, должен содержать информацию о том, что избирательным объединением выдвинут (в том числе в составе списка кандидатов) такой кандидат", - говорится в тексте поправки.

В нем уточняется, что такая информация "должна быть ясно видимой" либо слышимой, занимать не менее 15% от площади или объема агитационного материала.

Комитет также поддержал другую поправку, согласно которой выступление кандидата-иноагента на партийном агитационном мероприятии должно сопровождаться "информацией о том, что избирательным объединением выдвинут такой кандидат".

В новость были внесены изменения (13:43 мск) — добавлена информация после четвертого абзаца.