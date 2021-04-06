Дума обсудит нормы для иноагентов на выборах и штрафы за высадку детей из транспорта

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты о штрафах за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников и об изменении избирательного законодательства, а также законопроекты в первом чтении о школьной медицине и ответственности за разглашение данных силовиков.

Госдума во втором чтении рассмотрит поправки о введении административных штрафов за высадку из общественного транспорта детей-безбилетников. Профильным комитетом по госстроительству и законодательству они ранее были рекомендованы к включению в законопроект об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути.

Согласно поправкам, "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", повлечет штраф для водителя до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей. Как отметил один из авторов инициативы, первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев, введение штрафов даст дополнительные гарантии, что детей-безбилетников не будут высаживать из общественного транспорта. По его словам, закон может вступить в силу до конца апреля.

Поправки в избирательное законодательство

Депутаты намерены рассмотреть во втором чтении законопроект о расширении федеральной части партийных списков на выборах депутатов нижней палаты парламента. Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции ЛДПР в мае 2019 года. Первоначально документ предлагал расширить максимальную численность федеральной части списка с 10 до 20 кандидатов, однако ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту скорректировал максимальную численность кандидатов до 15 человек.

Кроме того, депутаты также рассмотрят во втором чтении законопроект, обязывающий кандидатов в депутаты, получающих зарубежное финансирование, информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента. Документ внесли в Госдуму члены комиссий Совфеда и Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Согласно проекту, кандидаты в депутаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, будут обязаны информировать избирателей о выполнении ими функций иностранного агента и маркировать свою агитационную продукцию. Аналогичные нормы коснутся в том числе и кандидатов, аффилированных с лицом-иноагентом. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что к ним будут относиться кандидаты, которые сами не являются иностранными агентами, но в период за два года до назначения выборов входили в состав НКО-иноагента, незарегистрированного общественного объединения, выполняющего функции иноагента, или руководили ими, а также осуществляли политическую деятельность и получали средства от иностранных агентов или же работали в иностранном СМИ-иноагенте.

Кроме того, проект также обязывает кандидатов, имеющих или имевших ранее судимость, указывать эти сведения в подписном листе после указания своего отчества. В свою очередь, политические партии должны будут в своих агитационных материалах сообщать о присутствии в списках выдвигаемых ими кандидатов иностранных агентов или аффилированных с ними лиц. Уточняется, что такая информация "должна быть ясно видимой" или слышимой, и занимать не менее 15% от площади или объема агитационного материала.

Законопроект также запрещает иностранным агентам, включая СМИ, вести работу, которая способствует или препятствует выдвижению или победе кандидатов на выборах. Запрет также касается проведения референдума. Кроме того, организациям и СМИ-иноагентам также запрещается способствовать или препятствовать "достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума". Участие иностранных организаций в качестве наблюдателей регулируется отдельно.

Школьная медицина и ответственности за разглашение данных силовиков

Депутаты во вторник планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о школьной медицине. Документ внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" в марте прошлого года, среди авторов - глава комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов и координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Согласно документу, образовательные организации предлагается обязать признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья, обеспечивать оказание им первой помощи и допускать к занятиям физической культурой и спортом строго с учетом состояния их здоровья. При этом родителей учащихся предлагается обязать сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

Как отмечает Морозов, внедрение четкой системы школьной медицины "позволит выстроить учебный процесс, сберегающий здоровье учеников". По его словам, ко второму чтению законопроекта может быть подготовлена поправка о вхождении школьных медиков в состав педсоветов.

Кроме того, в первом чтении депутаты планируют рассмотреть законопроект, расширяющий основания для привлечения к ответственности за разглашение сведений о мерах безопасности в отношении должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Документом предлагается установить ответственность за разглашение сведений о таких мерах в случае, когда такое деяние совершено лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью.

В случае вступления предлагаемых норм в силу разглашение таких сведений будет наказываться, в частности, штрафом в размере до 200 тыс. рублей, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.