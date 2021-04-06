Захарова уличила МИД ФРГ в поддержке исторических фейков

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. МИД ФРГ поддержал распространение исторических фейков, спонсируя неправительственную организацию, которая разместила на своих ресурсах использующий фейковые фотосвидетельства исторический фильм о Крыме. С таким утверждением выступила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, в ролик об истории Крыма, опубликованный англоязычной газетой Kyiv Post, были в том числе включены не имеющие отношения к истории полуострова кадры отправки нацистами узников еврейского гетто в Польше в лагерь смерти.

"На этот раз фейк нашел поддержку у более чем значимых структур - МИД Германии (спонсирует НПО "Европейская солидарность. Крым", разместившую фильм на своих ресурсах) и американского центра "Атлантический совет", - констатировала она. "Способность киевских пропагандистов любую трагедию превратить в фарс и на тот раз их не подвела. Мало того, что использовали фотографии евреев, они решили добавить к своему сюжету материалы с... польскими солдатами", - заключила она.