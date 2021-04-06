Слуцкий заявил, что стремление Украины в НАТО чревато для нее югославским сценарием

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Позиция Киева по форсированному вступлению Украины в НАТО не поможет восстановить ее влияние в Донбассе, однако это чревато развитием югославского сценария. Такое мнение во вторник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В беседе с журналистами депутат заметил, что президент Украины Владимир Зеленский "озвучил конечную цель всех провокаций последних дней - форсированное вступление Украины в НАТО, причем невзирая ни на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса".

"Заявления президента Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО остановит войну в ДНР и ЛНР, а ПДЧ [План действий по подготовке к членству в НАТО], мол, станет сигналом России - вишенка на торте всей кампании Киева по эскалации на Донбассе и намеренному обострению обстановки. Но подобная позиция не вернет Донецк и Луганск в зону влияния Киева, а, наоборот, может способствовать реализации югославского сценария на Украине", - считает глава комитета.

Слуцкий напомнил, что недавно в результате атаки украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок. "Слышим ли мы извинения и соболезнования со стороны официального Киева? Нет, конечно. Наоборот, украинский режим заявляет о фейках, бежит жаловаться своим западным покровителям и снова просится в альянс", - констатировал он.

"Запад вместо потворства Киеву должен жестко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договоренностей от Украины, на не [от] России. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик", - заключил Слуцкий.

Зеленский в телефонном разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что членство его страны в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. По его словам, которые привела пресс-служба офиса главы государства, "НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе", а ПДЧ станет настоящим "сигналом для РФ".