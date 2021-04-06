Постпред России заявил, что Иран не собирается общаться с США по вопросу ядерной сделки

ВЕНА, 6 апреля. /ТАСС/. Иран не собирается проводить прямые переговоры с представителями США по вопросу выполнения ядерной сделки. Об этом сообщил во вторник постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоялось во вторник в Вене.

"Иран в этом вопросе категоричен, - ответил Ульянов журналистам на вопрос, готова ли республика общаться с США. - Иранцы общаться с ними не собираются".

"Ни прямо, ни косвенно, никакого общения пока не будет. Отсутствует доверие. Нет для этого пока условий", - объяснил российский постпред.

Однако, по словам Ульянова, теоретически нельзя исключать, что на каком-то этапе в случае достижения весомого прогресса, если уровень взаимного недоверия между Ираном и США понизится, может быть какие-то контакты начнутся. "В ближайшее время этого не ожидается", - добавил он.

Ситуация с санкциями

Ситуация в сфере отмены антииранских санкций США характеризуется как сложная, говорить о существенном прорыве по итогам заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" по реализации СВПД преждевременно, добавил Ульянов.

По его словам, по итогам заседания "говорить о крупном прорыве рано". Постпред отметил, что начался рабочий процесс. "В сфере санкций ситуация состоит еще сложнее", - сказал он. В частности, согласно иранским подсчетам, в отношении Тегерана введены 1,5 тыс. ограничительных мер.

Ульянов также особо обратил внимание, что основной итог очного заседания в Вене состоит в том, что "закреплен разворот от общих разговоров о важности восстановления ядерной сделки к практическим шагам в этом направлении". "Контуры восстановления СВПД начинают приобретать более конкретные очертания", - подчеркнул постпред РФ.

Совместная комиссия Ирана и международной "пятерки" по реализации иранской ядерной сделки во вторник пока не приблизилась к возвращению США в СВПД, добавил Ульянов. "Вставал ли вопрос о возвращении США в СВПД? Ответ на этот вопрос был дан на виртуальной министерской встрече стран - участниц ядерной сделки, которая состоялась 21 декабря прошлого года. Участники СВПД готовы позитивно рассмотреть этот вопрос, но для начала американцам нужно вернуться к соблюдению ядерной сделки и резолюции 2231 СБ ООН", - рассказал Ульянов.

"Пока мы к этой стадии не приблизились. Еще рано говорить на этот счет", - подчеркнул российский постпред.

По его словам, эксперты стран - участниц ядерной сделки встретятся в ближайшее время с представителями США для обсуждения ядерной сделки в Вене. Однако ключевые игроки в деле полного восстановления выполнения СВПД - это Тегеран и Вашингтон, резюмировал высокопоставленный дипломат.

Новая встреча

Новое очное заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" по реализации СВПД по иранской ядерной программе может пройти 9 апреля по итогам работы двух экспертных группы 7 и 8 апреля, сообщил Ульянов.

По итогам первого в 2021 году очного заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" в Вене двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения СВПД.

"Эксперты, входящие в эти две группы, приступили к работе. Завтра и послезавтра они продолжат. Как много времени потребуется, никто не знает. Все зависит от того, как пойдет дискуссия. Нельзя исключать, что в пятницу будет созвано еще одно заседание Совместной комиссии, чтобы подвести, если не окончательные итоги работы экспертов, то промежуточные. Поставить задачи на будущее", - отметил Ульянов.