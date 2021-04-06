Пискарев: МИД должен оценить соответствие журналистов CNN условиям аккредитации в России

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. МИД России должен оценить корректность продления аккредитации в РФ журналистов американского CNN, задержанных вблизи исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный. Об этом заявил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Если беспристрастное освещение событий, которое декларирует CNN, перерастает в политический активизм, то это трудно назвать иначе как вмешательством во внутренние дела России. Считаю, что орган, выдавший аккредитацию, - а им является Министерство иностранных дел РФ, - должен дать правовую оценку поведению представителей американского СМИ и принять решение о возможности продолжения данными журналистами CNN работы в России", - приводит слова Пискарева его пресс-служба во вторник.

По словам депутата, журналисты не имели при себе опознавательных знаков, не реагировали на замечания правоохранителей и "по сути участвовали в политической акции, устроенной группой сторонников Алексея Навального". "МИД России должен тщательно проверить действия журналистов CNN на предмет их соответствия условиям аккредитации в нашей стране", - подчеркнул Пискарев.

В МИД РФ ранее рассказали ТАСС, что задержанные во Владимирской области корреспонденты CNN находятся в полицейском отделении до выяснения всех обстоятельств дела. Как отметили в дипведомстве, представители СМИ отказались освобождать проезжую часть по просьбе сотрудников правоохранительных органов и не показали свои аккредитационные карты. Позже корреспондент CNN в Москве Мэттью Чэнс сообщил, что его вместе с коллегами отпустили из отделения полиции.

Ранее в пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что сотрудники полиции доставили в отдел внутренних дел девять человек за нарушение общественного порядка у исправительной колонии №2 в городе Покрове, где отбывает наказание Навальный.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. 20 февраля Мосгорсуд признал это решение законным, оно вступило в силу.