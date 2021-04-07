Лавров обсудит в Исламабаде энергетические проекты и афганскую проблематику

ИСЛАМАБАД, 7 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду начнет свою рабочую программу в Исламабаде, который стал вторым пунктом в рамках его турне по странам Азии.

В аэропорту Исламабада, куда Лавров прибыл из Нью-Дели накануне вечером, его встречал пакистанский коллега Шах Мехмуд Куреши, с которым у главы российского МИД предусмотрены переговоры. Последний раз министры проводили очную встречу в сентябре прошлого года в Москве в рамках заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кроме того, у Лаврова запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны.

Это первый с 2012 года визит главы МИД РФ в пакистанскую столицу, вопросов для обсуждения накопилось немало. В ходе переговоров, как ожидается, стороны обсудят текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая возможности дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической и контртеррористической сферах. Как информировала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, состоится углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, особое внимание будет уделено афганской проблематике и взаимодействию на многосторонних площадках, в том числе ООН и ШОС.

Насущной темой для обсуждения наверняка станет и борьба с пандемией коронавируса. Министр планирования, развития и специальных инициатив Пакистана Асад Умар в марте заявил, что в республике началась третья волна коронавирусной инфекции. Использование в стране российского препарата "Спутник V" одобрено в стране в феврале, первая партия этой вакцины прибыла туда в середине марта. А 4 апреля, согласно данными СМИ, в Пакистане началась вакцинация "Спутник V".

Как подчеркивается в распространенном в понедельник сообщении МИД Пакистана, визит Лаврова будет способствовать дальнейшему углублению многоплановых двусторонних отношений и углублению взаимопонимания по региональным и глобальным вопросам.

Важный партнер

На Смоленской площади подчеркнули, что сегодня Пакистан - важный внешнеполитический партнер России, с которым Москва реализует продуктивное взаимодействие в международных организациях, прежде всего в ООН и ее специализированных учреждениях. Отмечается также и интенсивный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях.

В основе такого сотрудничества Москвы и Исламабада лежит совпадение или близость позиций по большинству стоящих перед мировым сообществом проблем, включая вопросы стратегической стабильности и противодействия терроризму, добавили в МИД РФ.

В 2017 году Пакистан стал полноправным членом ШОС, что значительно расширило возможности для совместной работы.

Поиск конструктивных развязок

Москву и Исламабад также объединяет совместная работа по поиску решения мирного урегулирования в Афганистане. Страны являются участниками расширенной "тройки" (Россия, Китай, Пакистан, США) по афганскому урегулированию, последние консультации которых состоялись в середине марта.

В МИД РФ отметили, что ситуация в Афганистане является предметом общего беспокойства. Москва рассчитывает на скорейший выход на конструктивные развязки, ведущие к прекращению гражданской войны в Исламской Республике Афганистан через договоренности о формировании инклюзивной власти с участием движения "Талибан" (запрещено в РФ). "Продолжим оказывать необходимое содействие в продвижении этого процесса, в том числе посредством механизмов расширенной "тройки" с участием Пакистана, московского формата консультаций по афганской проблематике, а также контактной группы "ШОС - Афганистан", - добавили в российском дипведомстве.

В ходе общения с журналистами Лавров не раз отмечал, что сейчас в афганском вопросе накапливается целый ряд факторов, которые необходимо прояснить для того, чтобы двигаться дальше в процессе межафганского урегулирования. Он также подтвердил готовность России провести консультации московского формата, если это будет признано целесообразным всеми странами-участницами, в том числе и Пакистаном.

Перспективы и задачи: торговля и энергетика

Приоритетной задачей в развитии двусторонних отношений является расширение торгово-экономических связей. В 2020 году объем двустороннего товарооборота составил рекордные 790 млн долларов, увеличившись на 46%, в том числе за счет крупных поставок российской пшеницы. Намечаются новые пути развития взаимодействия и в сельском хозяйстве. Как информировал недавно посол республики в Москве Шафкат Али Хан, Пакистан в 2021 году поставит в Россию первую коммерческую партию манго.

В МИД РФ отметили, что обсуждение конкретных проектов делового партнерства ведется в рамках межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее заседание которой состоялось в Исламабаде в декабре 2019 года. По словам посла Пакистана, Исламабад рассчитывает, что следующее заседание комиссии, которое пандемия не позволила провести в прошлом году, состоится в этом году.

По словам дипломата, власти республики также рассматривают возможность организации экономической конференции между Москвой и Исламабадом в этом или следующем году.

Перспективной областью делового партнерства Москвы и Исламабада является энергетика. Флагманским проектом здесь выступает строительство газопровода "Север-Юг" (сменил название на "Пакистанский поток") из Карачи в Лахор в соответствии с подписанным в 2015 году межправительственным соглашением. Ведутся переговоры в целях скорейшего перехода к его практической реализации. 22 марта стало известно, что Россия получит не менее 26% в проекте строительства газопровода "Пакистанский поток".

Другими перспективными проектами, как отметили в МИД РФ, являются модернизация построенного при содействии СССР Карачинского металлургического завода, реконструкция энергетической и железнодорожной систем Пакистана, а также поставка российской гражданской авиатехники. -0—мап/фб/св