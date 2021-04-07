Лавров заявил, что ООН в целом успешно справляется с урегулированием конфликтов в мире

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. ООН в целом успешно справляется с задачами по урегулированию конфликтов в мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанской газете The News International.

"Как и 75 лет назад, ООН является "краеугольным камнем" международно-правовой архитектуры, а ее Совет Безопасности несет основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, - сказал он. - Несмотря на множащиеся вызовы, ООН в целом успешно справляется со своими обязанностями по урегулированию конфликтов".

"В качестве примера могу привести свыше 10 миротворческих операций, развернутых в настоящее время в различных уголках Земли. Даже на фоне трудностей, связанных с пандемией, "голубые каски" продолжают достойно исполнять свой долг", - добавил министр.

Лавров указал, что Россия, являясь государством-основателем ООН и постоянным членом Совбеза, выступает за укрепление центральной роли Организации в мировых делах. "Наш неизменный приоритет - содействие формированию более справедливого и демократичного, многополярного мироустройства. Оно должно опираться на Устав ООН, а не на сомнительные концепции наподобие продвигаемого Вашингтоном и его союзниками "порядка, основанного на правилах", - заметил глава российского МИД.