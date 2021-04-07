Около 100 активистов "Молодежки ОНФ" могут принять участие в праймериз "Единой России"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Около ста участников команды "Молодежка Общероссийского народного фронта (ОНФ)" планируют зарегистрироваться в качестве кандидатов на предварительное голосование "Единой России", участие в котором является обязательным условием для выдвижения от партии на выборах. Об этом сообщила пресс-служба ОНФ в среду.

"Команда "Молодежки ОНФ" на сегодня в стране превышает 73 тыс. человек в возрасте от 18 до 35 лет. Однако участие в предварительном голосовании примут не более 100 человек", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя исполкома ОНФ, члена центрального штаба движения Игоря Кастюкевича.

"Это, скорее, наш социальный эксперимент, в ходе которого наиболее активные участники нашей большой команды попробуют силы еще и в избирательных процессах. Посмотрим, что получится. Возможно, для кого-то опыт окажется успешным, а кто-то придет к выводам, что представительные органы власти не для них", - сказал он.

"Это хорошая возможность заявить о себе молодежи из числа добровольцев, для которых приоритет - реальная помощь людям", - отметил Кастюкевич. Он добавил, что активисты "Молодежки ОНФ" во время пандемии работали в больницах, помогали в перепрофилировании корпусов под ковид-госпитали, развозили лекарства и продукты, помогали врачам добираться домой и к пациентам.

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" поддержал участие волонтеров и добровольцев в выборах. В свою очередь секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак пригласил волонтеров и общественных деятелей принять участие в праймериз по отбору кандидатов от партии на выборы в Госдуму в 2021 году.

Участие в предварительном голосовании является обязательным условием для выдвижения кандидатом от "Единой России" на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, основным будет онлайн-формат голосования. Выдвижение кандидатов на предварительное голосование "Единой России" началось 15 марта и продлится до 29 апреля. Итоги праймериз подведут 1 июня, после этого списки кандидатов от "Единой России" утвердит съезд партии.