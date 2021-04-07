{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Посол: Россия и КНР не обсуждают создание многостороннего договора по ядерному разоружению

Андрей Денисов напомнил о позиции Москвы, согласно которой вопросы ядерного разоружения необходимо обсуждать среди постоянных членов СБ ООН, являющихся обладателями соответствующих арсеналов

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия и Китай на данный момент не ведут переговоров по созданию многостороннего договора по ядерному разоружению. Об этом в среду заявил ТАСС посол России в КНР Андрей Денисов.

"Нет, такого рода обсуждения не ведутся", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных обсуждениях по созданию этого договора.

Дипломат подчеркнул, что у РФ и КНР "достаточно большая программа обсуждений" по различным международным вопросам, включая сверку национальных подходов к разоружению и безопасности. В то же время он напомнил о позиции Москвы, согласно которой вопросы ядерного разоружения необходимо обсуждать среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, являющихся обладателями соответствующих арсеналов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в обращении к участникам женевской Конференции по разоружению, что Москва открыта к многостороннему диалогу по вопросам разоружения со всеми странами, обладающими ядерным потенциалом.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитайДенисов, Андрей Иванович
Патрушев считает, что Запад либерален только для избранных
Читать полностью