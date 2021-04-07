В делегации РФ в Вене заявили, что Россия готова к любому развитию событий вокруг ДОН

ВЕНА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия готова к любому развитию событий относительно перспектив Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель Делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на просьбу прокомментировать утверждения издания Defense News о том, что Соединенные Штаты вряд ли вернутся в ДОН.

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По словам российского дипломата, 26 апреля в Вене пройдет заседание Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН), где будет обсуждаться реализация ДОН. "Для нас любое развитие событий не будет неожиданностью. Мы ко всему готовы", - отметил Гаврилов.

Гаврилов пояснил, что РФ не раз заявляла на официальном уровне, что внутригосударственные процедуры по ее выходу из ДОН продолжаются, и документы проходят соответствующие инстанции. "Пока мы в договоре, мы выполняем обязательства. Но полетов пока нет, потому что складывается сложная ситуация с COVID-19", - подчеркнул глава делегации РФ.

В начале февраля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Байдена рассматривает возможность возвращения в договор. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года. В связи с этим Россия, как объявил 15 января МИД, запустила внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Однако власти России пояснили, что готовы пересмотреть позицию по ДОН, если аналогичным образом поступит администрация США.

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"Официально от американцев мы ничего не получали. Официально нам известно, что администрация США работает над вопросом относительно целесообразности возвращения в договор, и принятое решение будет сообщено в соответствующее время", - отметил Гаврилов.

Еженедельник Defense News сообщил в среду, что Вашингтон считает, что возвращение США в ДОН будет "неверным сигналом" для России. Издание отмечает, что такую позицию американская администрация изложила в дипломатической ноте, направленной международным партнерам.