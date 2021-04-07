Патрушев: Россия не вынашивает планов по вмешательству в конфликт на юго-востоке Украины

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия не вынашивает никаких планов по вмешательству в конфликт на юго-востоке Украины, хотя внимательно следит за ситуацией и готова при необходимости к принятию конкретных мер. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы таких планов не вынашиваем, нет", - сказал он в ответ на вопрос о возможности "открытого вмешательства" Москвы в конфликт. "Но внимательно отслеживаем ситуацию, - добавил секретарь Совбеза. - Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры".

Патрушев подчеркнул, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе - "следствие серьезных внутренних проблем на Украине, внимание от которых власти пытаются отвлечь таким способом". По его словам, украинские власти "решают свои вопросы за счет Донбасса, в то время как капиталы из страны давно утекают за рубеж, экономика по-прежнему держится только за счет обременительных иностранных кредитов, долг по которым растет, а те остатки промышленности, которые смогли удержаться на плаву, Киев распродает иностранцам, как сейчас принято говорить, по демократическим ценам". "Даже знаменитый украинский чернозем и лес железнодорожными эшелонами вывозят за рубеж, лишая страну в том числе и этого актива, - добавил он. - А взамен - лишь те самые пирожки, которые американцы раздавали на Майдане".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны, в июле прошлого года достигшие договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня, возложили ответственность за обострение друг на друга. Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе беседы Путин выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Украиной ситуации в Донбассе.