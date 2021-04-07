Патрушев заявил, что востребованность сотрудничества РФ и США растет на фоне пандемии

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Народы России и США больше не разделены идеологией, у них есть обширное поле для сотрудничества, а с учетом пандемии востребованность такого взаимодействия только растет. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

Отвечая на вопрос, грядет ли сейчас новая эпоха длительного противостояния России и США на грани войны, Патрушев заметил: "Мы бы этого очень не хотели". "У российского и американского народов сегодня нет поводов для вражды, нас не разделяет, как ранее, идеология. А вот поле для сотрудничества обширное", - подчеркнул он.

По словам секретаря российского Совбеза, востребованность взаимодействия двух стран "возрастает с учетом пандемии, на фоне которой усиливаются вызовы и угрозы глобальной стабильности".

"Наблюдается эскалация военно-политической напряженности в ряде регионов, усиление международного терроризма и экстремизма, обострение межгосударственных противоречий, бедность, голод, сложная экологическая ситуация. Список можно продолжать еще долго, и каждая из перечисленных проблем несет в себе прямую угрозу человечеству", - считает Патрушев.