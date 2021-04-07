Патрушев заявил, что Россия не намерена "быть с Европой любой ценой

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия не собирается "быть с Европой любой ценой", но она открыта к конструктивному диалогу и "держит двери открытыми" для Евросоюза. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"Взаимодействовать с Европой важно, но быть вместе с Европой любой ценой - это не идея фикс российской геополитики", - подчеркнул он. "Тем не менее держим двери открытыми, потому что прекрасно понимаем: есть сиюминутная ситуация, на которую ориентируются западные политики, и в то же время есть исторические узы, веками складывавшиеся между россиянами и европейцами, - добавил секретарь Совбеза. - Рвать их лишь потому, что поменялась конъюнктура, было бы неразумно".

Патрушев поддержал слова главы МИД России Сергея Лаврова о потенциальной возможности разрыва отношений с Евросоюзом. "В закрытые двери стучаться мы не будем, но мы к сотрудничеству готовы", - пояснил свою позицию секретарь Совбеза. "Мы готовы видеть европейских партеров за одним столом с нами при решении ключевых региональных проблем, - отметил он. - Готовы сотрудничать по широкому кругу направлений в экономической сфере, в области науки, культуры и технологии". "Сегодня, в разгар пандемии, это особенно важно: сейчас Европе требуется помощь, многие европейские страны просят нас поделиться вакцинами ради спасения жизней своих граждан, - заметил Патрушев. - И если наша помощь нужна, то мы ее готовы оказать".

Отвечая на вопрос о перспективах развития отношений с Европой и США, он подчеркнул, что "в нынешней непростой международной обстановке сценарий нормализации отношений был бы оптимальным". "Диалог ради диалога, а тем более ради обмена взаимными упреками, думаю, никому не интересен", - сказал Патрушев. По его словам, нормализация отношений соответствовала бы не только интересам Москвы и Вашингтона, а стала бы лучшим сценарием для всего человечества. "В мире сегодня есть целый ряд проблем, которые в принципе не могут быть решены без нормального сотрудничества между ведущими мировыми игроками - Россией, США, ЕС, Китаем, Индией, - уверен секретарь Совбеза РФ. - Мы уже давно не в той эпохе, когда для глобального лидерства было достаточно иметь сильную армию и флот". "В современном мире в долгосрочном плане выигрывают лишь те страны, которые продвигают и реализуют позитивную повестку дня, нацеленную не на создание разделительных линий, а на объединение усилий человечества во имя всеобщего развития и процветания, - добавил он. - Россия такую повестку предлагает и готова к ее совместной реализации".