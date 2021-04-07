Патрушев раскритиковал ОЗХО за отношение к темпам уничтожения химоружия США

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выступил с критикой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с ее отношением к низким темпам уничтожения химического оружия Соединенными Штатами.

В интервью газете "Коммерсантъ" он напомнил, что "РФ в соответствии с ОЗХО все свои запасы химического оружия уничтожила, да еще и в рекордно сжатые сроки".

"А что США? Химоружия у них было изначально меньше, чем у России, примерно на треть, но у нас его уже нет, а у них на складах оно так и лежит. Они его уничтожают, конечно, но без энтузиазма, сроки продлили до 2023 года", - заявил Патрушев. По его словам, ОЗХО эта ситуация не очень тревожит, лишних вопросов США не задают.

При этом, добавил секретарь СБ РФ, "когда в Сирии происходили химические инциденты, то выводы делались мгновенно, причем с опорой на информацию пресловутых "Белых касок".

"Эта организация работала так "успешно", что иногда публиковала свои отчеты даже раньше самих инцидентов. Правда, менялись дата и место происшествия, а выводы все были под копирку, везде [президент Сирии] Башар Асад и Россия", - отметил Патрушев. По его словам, что известно, какие доходы от этих провокаций получали руководители "Белых касок" под видом пожертвований.

Комментируя инциденты с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также отравлением Алексея Навального, в которых страны Запада обвиняют Россию, Патрушев указал, что в этих обвинениях "доказательств - ноль, аргументация тоже отсутствует, одни домыслы, причем не выдерживающие даже элементарной проверки". "Вспоминается вопрос классика: а судьи кто?" - резюмировал он.