Патрушев считает, что Запад либерален только для избранных

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Запад привык жить в том числе за счет разорения других государств и не дай бог никакой стране дожить до "американской помощи". Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в опубликованном в среду интервью газете "Коммерсантъ".

"В преферансе есть такой термин - "американская помощь". Игрок якобы получает определенную помощь, но на самом деле существенно проигрывает. Не дай бог никакой стране дожить до такой помощи", - сказал секретарь Совбеза.

По его мнению, все это началось еще при Вудро Вильсоне (президент США в 1913-1921 годах), когда за американское участие в Первой мировой войне еще долго расплачивались не только побежденные немцы, но и англичане с французами, которым была оказана помощь. Патрушев напомнил также о резком высказывании британского премьера времен Второй мировой войны Уинстона Черчилля, который сетовал, "когда США его вынудили обменять десяток военных баз в колониях на полсотни ржавых эсминцев". "Вот вам и атлантическая солидарность", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По его мнению, отсутствие отклика Запада на инициативу РФ отказаться в период пандемии от санкций против государств, находящихся в тяжелой гуманитарной ситуации, обусловлено геополитической стратегией, "которую реализуют США и их союзники, разоряя весь мир и отстаивая собственную гегемонию как единственно допустимый вариант мироустройства".

"Либерализм для избранных"

Как отметил секретарь Совбеза, "хваленый западный либерализм предназначен для избранных". "А вот с теми странами, которые США и Европа демократическими не считают, разговор совсем другой. Тут можно творить все, что угодно. Любые санкции под самыми ничтожными предлогами, навязывание кабальных кредитов, шантаж, конфискация активов, беспардонное вмешательство во внутренние дела", - перечислил Патрушев.

Он упомянул также развернутую американской юстицией "охоту за гражданами суверенных государств". "Это какие-то гангстерские методы, не имеющие ничего общего с международным правом", - сказал секретарь Совбеза. По мнению Патрушева, в случае противоречий с западными элитами не спасают "никакие международные договоры об иммунитете или прогрессивные законы о неприкосновенности собственности и банковской тайне".

"Что стало с ливийскими активами после убийства Каддафи? Куда пропали резервы Венесуэлы после попытки свержения Мадуро? На Западе, кажется, уже вошло в обыкновение жить в том числе за счет разорения других стран", - подчеркнул секретарь Совбеза, отметив, что колониальные режимы давно пали, "а привычки остались". "Американцы забыли, наверное, что когда-то были колонией и их самих тогда разоряли британцы", - заметил секретарь СБ РФ.