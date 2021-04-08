Песков заявил, что Путин остается сторонником выстраивания добрых отношений с США

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, несмотря на враждебные проявления из Вашингтона. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом, несмотря на все резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с Соединенными Штатами как минимум в тех областях, которые выгодны нам, - сказал Песков. - В развитии наших двусторонних отношений мы всегда готовы идти настолько далеко, насколько к этому готовы наши партнеры".

По его словам, Москва никогда не была сторонником доведения отношений с Вашингтоном "до ручки". "Мы никогда не представляли и не представляем для кого-либо угрозу, - указал он. - Но, конечно же, мы никогда никому, в том числе США, не позволим угрожать нам, диктовать что-то нам и ущемлять наши интересы".

"Враждебность и непредсказуемость действий американской стороны в целом обязывает нас к тому, чтобы быть готовыми к худшим сценариям. Когда вы имеете достаточно агрессивно настроенного, непредсказуемого собеседника, вы все время находитесь в мобилизованном состоянии", - сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что вопросов журналистов по российско-американским отношениям "гораздо больше, чем объем этих отношений".

17 марта после резонансного интервью американского президента Джо Байдена, в котором он заявил, что руководство РФ должно будет "заплатить цену" за вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он президента России "убийцей", посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в российскую столицу. Посол находится в Москве с 21 марта, он уже провел ряд встреч, в том числе в МИД РФ и Госдуме.