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Отставки и назначения

Асет Кациеву назначили и. о. советника главы Ингушетии

Ранее она занимала пост министра экономического развития региона

МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назначил исполняющим обязанности советника руководителя республики министра экономического развития региона Асет Кациеву, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Асет Кациева, которая возглавляла министерство с апреля 2020 года, переведена в региональную администрацию на должность исполняющей обязанности советника главы республики", - говорится в сообщении.

Как сообщается, исполнять обязанности главы Минэкономразвития республики будет замминистра Эсет Тумгоева.

Тумгоева работает в сфере экономики и финансов с 1979 года, около 30 лет работала в налоговых органах, в том числе в Казахстане.

Кациева занимала пост заместителя министра экономического развития региона с 2016 по 2020 год.

Теги
РоссияОтставки и назначенияИнгушетияКалиматов, Махмуд-Али Макшарипович
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