В Совбезе обсудили усиление безопасности на выборах в Думу и пресечение нарушений

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совбеза РФ выработала меры по усилению безопасности и пресечению нарушений в ходе подготовки и проведения в сентябре этого года выборов в Госдуму. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совбеза по итогам заседания межведомственной комиссии СБ РФ по общественной безопасности.

"Разработаны конкретные меры по усилению антитеррористической защищенности критически важных и потенциально опасных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, а также мест массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

Комиссией Совбеза были также рассмотрены вопросы, "связанные с выявлением и пресечением нарушения политическими партиями и отдельными лицами законодательства РФ о выборах, в том числе фактов противоправной агитационной деятельности". "Отмечена важность проведения дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение в период проведения выборов безопасности граждан и общественного порядка в помещениях избирательных комиссий и местах проведения голосования", - подчеркнули в пресс-службе.

Отдельное внимание было уделено социально-эпидемиологическим мерам защиты от коронавируса при проведении избирательной кампании и при голосовании на всех избирательных участках.

Выборы в Госдуму должны пройти в третье воскресенье сентября, то есть 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.