В Думе надеются на возобновление встреч с руководством КНДР после снятия ограничений

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Координатор думской группы по связям с парламентом КНДР, секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев заявил о планах парламентариев возобновить встречи с руководством КНДР после снятия коронавирусных ограничений.

"После снятия ограничительных мер, связанных с карантином, мы планируем возобновление встреч на высшем уровне с руководством в целях укрепления межгосударственных связей", - сказал он в четверг на круглом столе "Стратегия укрепления российско-корейских отношений". Мероприятие проходит по случаю двухлетия визита лидера КНДР, генерального секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тайсаев отметил, что пандемия "не стала камнем преткновения на пути плодотворного сотрудничества" между двумя странами. По его словам, уже проработаны новые форматы взаимодействия.

"В скором времени мы планируем запуск совместных образовательных программ, в ходе которых предусмотрено чтение лекций преподавателями из ведущих вузов России", - сказал он. Депутат отметил, что уже в конце апреля на базе Московского автомобильно-дорожного института начнутся первые дистанционные лекции для северокорейских студентов.