Глава комиссии Госдумы назвал заявления Белого дома по Навальному вмешательством в дела РФ

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Призывы пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки к освобождению Алексея Навального являются попытками оказать давление на российскую судебную систему, официальным лицам США следует уважать суверенитет РФ. Об этом в четверг заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев, слова которого цитирует Telegram-канал комиссии.

"Попытку оказать давление на работу нашей системы правосудия на этот раз предприняла Джен Псаки, чьи высказывания немедленно были поддержаны западными СМИ с призывами к новым санкциям против России. Мы в свою очередь призываем госпожу Псаки уважать наши законы и наш суверенитет", - сказал Пискарев.

По его словам, "складывается впечатление, что размер зарплаты официальных лиц США зависит от количества попыток нарушить суверенитет России и введенных санкций против нее". "Но ничего нового в подобных заявлениях американских политиков нет, а их регулярность в сочетании с однотипными публикациями в СМИ только подтверждает системность попыток вмешательства в наши внутренние дела", - резюмировал он.

Ранее Псаки на брифинге в очередной раз заявила, что США обеспокоены состоянием здоровья Навального и призывают освободить его.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. Химкинский суд оставил блогера под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.