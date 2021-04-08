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Пандемия COVID-19

Лавров и Токаев высоко оценили уровень подготовки к выпуску "Спутника V" в Казахстане

Глава МИД РФ и президент Казахстана также рассмотрели процесс реализации основных договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в четверг в Нур-Султане высоко оценили процесс налаживания производства российской вакцины "Спутник V" в республике.

"В ходе аудиенции у президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева рассмотрен процесс реализации основных договоренностей, достигнутых главами государств и правительств двух стран. Дана высокая оценка оперативным усилиям сторон по налаживанию совместного производства вакцины "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, эффективной поддержке на уровне регионов России и областей Казахстана", - говорится в сообщении МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия COVID-19
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