Доходы главы Ингушетии в 2020 году увеличились почти на 1 млн рублей

МАГАС, 8 апреля. /ТАСС/. Доходы главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в 2020 году составили около 2,5 млн рублей, что почти на 1 млн больше, чем годом ранее. Такая информация содержится в декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы региона.

Согласно декларации, в собственности у Калиматова, как и в 2019 году, числится квартира площадью 80,4 кв. м. В безвозмездном пользовании у главы Ингушетии находится жилой дом площадью 480 кв. метров и коттедж площадью 420 кв. м и два земельных участка с площадью 1,4 тыс. кв. м и 7 тыс. кв. м. Супруга Калиматова заработала в 2020 году почти 33,7 млн рублей, она владеет земельным участком площадью 1 400 кв. м, жилым домом площадью 480 кв. м, нежилым помещением, площадь которого 2074,7 кв. м и автомобилем "Лексус" RX-450H.

В ответ на запрос ТАСС в пресс-службе главы региона пояснили, что увеличение доходов Калиматова связано в том числе с продажей некоторого имущества.

"Разница в данных 2019 и 2020 годов объясняется достаточно просто, нужно понимать, что Махмуд-Али Макшарипович приступил к исполнению обязанностей главы региона в конце июня 2019 года, а в декларации 2020 года отражен уже доход полного года работы с учетом изменившегося уровня заработной платы. Также в течение года был продан находившийся у него в собственности автомобиль. Супруга Махмуда-Али Макшариповича в минувшем году реализовала часть имущества, а именно нежилое помещение, в остальном - изменений нет", - сказала ТАСС руководитель Управления пресс-службы главы и правительства региона Залина Баркинхоева.

Она также отметила, что с весны 2020 года часть своей зарплаты глава Ингушетии отчисляет в созданный по его инициативе Национальный фонд развития республики, на средства которого проводятся благотворительные акции, осуществляется ремонт и иные работы на социальных объектах, не покрываемые бюджетом, и многое другое. Баркинхоева добавила, что указанные в документе коттедж в 420 кв. м и земельный участок в 7 тыс. кв. м являются госсобственностью, относятся к территории администрации главы и правительства региона и предназначены для предоставления во временное безвозмездное пользование действующему руководителю республики.

В 2019 году декларированный доход главы Ингушетии составил 1,546 млн рублей, а жена Калиматова заработала почти в 2,5 раза больше мужа, ее доход составил 4,018 млн рублей.