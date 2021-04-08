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Россия внесла более $86 млн в бюджет ООН

Официальный представитель генсека организации поблагодарил страну за своевременное выполнение ее финансовых обязательств перед организацией

ООН, 8 апреля. /ТАСС/. Россия внесла в регулярный бюджет Организации Объединенных Наций (ООН) $86,5 млн. Об этом сообщили в пятницу в постпредстве России при всемирной организации.

"8 апреля 2021 года Российская Федерация перевела $86 464 886 в качестве выплаты начисленных на Россию взносов в регулярный бюджет ООН, а также бюджеты Миссии ООН в Южном Судане и Отделения ООН по поддержке в Сомали", - говорится в сообщении.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в ходе брифинга поблагодарил Россию за своевременное выполнение ее финансовых обязательств перед организацией.

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