Лавров 16 апреля встретится в Москве с главой МИД Сербии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 апреля проведет переговоры в Москве с главой МИД Сербии Николой Селаковичем. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"16 апреля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Сербии", - сказала она.

Дипломат добавила, что стороны планируют обсудить двустороннее сотрудничество и обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

Лавров в декабре во время визита в Белград пригласил главу сербского МИД посетить Россию с рабочей поездкой. Селакович возглавил внешнеполитическое ведомство Сербии в конце октября 2020 года.