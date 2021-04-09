Захарова заявила, что Россия нацелена на сотрудничество с партнерами по космосу

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия стремится к дальнейшему развитию сотрудничества с международными партнерами в космической сфере. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы нацелены на дальнейшее сотрудничество с нашими партнерами и, как сказал президент России [Владимир Путин], будем выбирать такие сферы, которые помогают нам сближать позиции и, может быть, через космос лучше понимать друг друга на земле", - сказала она.

Дипломат сообщила, что 15 апреля постпредство РФ при Совете Европы (СЕ) проведет круглый стол, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос и Международному дню космонавтики, в котором примут участие генсекретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич, исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам космонавт Сергей Крикалев, а также послы ряда государств - членов СЕ. По ее словам, одной из тем мероприятия станут перспективы международного сотрудничества в космической сфере, в том числе с использованием возможностей Совета Европы.