Захарова: РФ надеется на ответственный подход всех стран к положениям конвенции Монтрё

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что все страны будут ответственно подходить к выполнению положений конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы. Как заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Турции в этом принадлежит особая роль.

"Мы не видим альтернатив международно-правовому режиму, который установлен на основании конвенции Монтрё. Мы рассчитываем, что все соответствующие государства будут ответственно подходить к его соблюдению. И, конечно, особая роль в этом принадлежит Турции", - сказала она.

По словам Захаровой, любые попытки пересмотра конвенции Монтрё затрагивали бы интересы России. "Мы рассматриваем данную конвенцию в качестве основного фактора стабильности и безопасности в акватории Черного моря, в особенности в том, что касается военного мореплавания", - подчеркнула дипломат.

Конвенция Монтрё 1936 года восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы, она принята на конференции о режиме черноморских проливов, проходившей 22 июня-21 июля 1936 года в городе Монтрё (Швейцария). Конвенция сохраняет свободу прохода через проливы только за торговыми судами. При этом режим прохода различен для военных кораблей черноморских и нечерноморских государств. Так, при условии предварительного уведомления властей Турции черноморские державы могут проводить через проливы в мирное время свои военные корабли любого класса. Для военных кораблей нечерноморских держав введены существенные ограничения по классу и тоннажу.

Скандал с письмом адмиралов

В минувшие выходные более 100 отставных турецких адмиралов подписались под письмом, в котором заявили, что "с беспокойством следят за обсуждением темы создания канала "Стамбул" (параллельного Босфору, в западной части провинции Стамбул) и конвенции Монтрё в контексте отмены международных договоров". Они призвали прекратить любые дискуссии о возможности выхода страны из конвенции Монтрё. Военные также указали в своем письме, что необходимо сохранить действующую Конституцию Турции на фоне инициативы президента страны Тайипа Эрдогана о разработке нового основного закона.

Позиция экс-адмиралов вызвала резкую критику со стороны ряда высокопоставленных политиков и администрации президента страны. По меньшей мере 10 подписавшихся адмиралов были задержаны в рамках инициированной столичной генпрокуратурой проверки. Позднее Эрдоган заявил, что Турция не собирается пересматривать положения конвенции Монтрё и остается ей привержена.