Путин 9 апреля продолжит телефонную дипломатию и проведет совещание с Совбезом

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля, пообещав проинформировать о поднимавшихся темах. Кроме того, по его словам, у Путина запланированы и другие внутренние встречи и совещания.

"Сегодня же во второй половине дня есть международный телефонный разговор в планах у президента, продолжается телефонная дипломатия", - добавил пресс-секретарь.