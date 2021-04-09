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Путин 9 апреля продолжит телефонную дипломатию и проведет совещание с Совбезом

Совещание с постоянными членами Совбеза пройдет в режиме видеоконференции

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции", - сказал представитель Кремля, пообещав проинформировать о поднимавшихся темах. Кроме того, по его словам, у Путина запланированы и другие внутренние встречи и совещания.

"Сегодня же во второй половине дня есть международный телефонный разговор в планах у президента, продолжается телефонная дипломатия", - добавил пресс-секретарь.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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