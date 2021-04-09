В Севастополе предложили властям США не посылать корабли, а лично приехать на День Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Американским политикам лучше не посылать корабли в Черное море, а самим приехать в Севастополь на День Победы, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее в пятницу источник в МИД Турции сообщил ТАСС, что два военных корабля США пройдут на следующей неделе через пролив Босфор и будут находиться там до 4 мая.

"Я хочу предложить нашим заокеанским партнерам другую идею: вместо того, что отправлять корабли в Черное море, США стоит направить в Севастополь официальную делегацию на 9 мая", - сказал Белик.

Он отметил, что традиционно на День Победы в Севастополе проходят парад и многотысячная колонна "Бессмертного полка", предстоит большой общегородской праздник. Благодаря такой поездке американцы смогут больше узнать о том, как на самом деле проходила Великая Отечественная война, как стойко защищали свой город севастопольцы, какие преступления совершили нацисты во время оккупации Крымского полуострова и как его освобождали советские солдаты в 1944 году.

"И историю нашу узнают, и экскурсию сделаем по местам, где в 1945 году побывал Франклин Рузвельт - американский президент, обсуждавший устройство мира после войны с главой СССР Иосифом Сталиным и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем. Более того, можно будет увидеть реальное положение дел в российском Севастополе. Да и салют 9 мая над городом-героем очень красивый, его стоит посмотреть", - добавил депутат.