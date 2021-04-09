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Путин высказал Эрдогану обеспокоенность опасными провокациями Киева

Президент России по просьбе турецкого лидера "изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса"
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен провокационными действиями Киева, о чем глава российского государства рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора в пятницу.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин по просьбе Эрдогана "изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса". Было "подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский комплекс мер 2015 года".

"При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - отметили в Кремле. 

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