Путин высказал Эрдогану обеспокоенность опасными провокациями Киева

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обеспокоен провокационными действиями Киева, о чем глава российского государства рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану во время телефонного разговора в пятницу.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин по просьбе Эрдогана "изложил российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса". Было "подчеркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский комплекс мер 2015 года".

"При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения", - отметили в Кремле.