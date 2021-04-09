"Справедливая Россия" приостановила полномочия главы курского отделения

КУРСК, 9 апреля. /ТАСС/. Полномочия руководителя регионального отделения партии "Справедливая России" в Курской области Александра Четверикова, находящегося в федеральном розыске, приостановили после обвинений в мошенничестве по уголовному делу. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в реготделении партии.

По версии следствия, экс-директор АО "Логистическая компания "Зерно Сибири" Алексей Секачев, экс-директор ООО "Дары Сибири" Максим Плужников, директор ООО "Глобал-С" Станислав Саута и депутат Курской областной думы Александр Четвериков с 2019 по 2020 год похитили более 98,9 млн рублей, принадлежавших логистической компании. Все они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере, Четверикова объявили в федеральный розыск.

"Приостановлены его [Четверикова] полномочия как председателя [регионального отделения]", - сказала собеседница агентства.

6 апреля Четвериков разместил сообщение на свой странице во "ВКонтакте", в котором отметил, что не признает вину в мошенничестве. По словам депутата, в совете директоров АО "Зерно Сибири" он не занимался финансами, а отвечал за стратегию развития.