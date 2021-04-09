Захарова: разрушение отношений с РФ и КНР обойдется налогоплательщикам США в $715 млрд

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Администрация США, запросив у Конгресса $715 млрд на военные нужды, включая противодействие угрозе со стороны Китая и сдерживание РФ, "объявила цену" русофобии и синофобии для американских граждан, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ларчик-то просто открывался, оказывается. Белый дом объявил цену русофобии и синофобии. Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные $715 млрд. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до $26,9 трлн", - написала она в пятницу на своей странице в Facebook.

В бюджетных предложениях Белого дома говорится, что американская администрация намерена запросить у Конгресса США в качестве расходов на военные нужды в 2022 финансовом году $715 млрд. Как отмечается в данных документах, запрашиваемые ассигнования на оборону в обозначенном размере "делают приоритетом противодействие угрозе со стороны Китая в качестве главного вызова" Пентагона. В предложениях также говорится, что министерство обороны США будет стремиться к сдерживанию дестабилизирующего поведения России.