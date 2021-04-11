Представители ЦИК России не зафиксировали серьезных нарушений на референдуме в Киргизии

БИШКЕК, 11 апреля. /ТАСС/. Представители российского ЦИК на референдуме по изменению конституции и местных выборах в Киргизии не сталкивались с серьезными нарушениями на участках. Об этом в разговоре с ТАСС заявил представитель ЦИК РФ Павел Андреев.

"Были в Бишкеке и Чуйской области. Мы посетили порядка 30 участков. На тех участках, где мы были, ситуация была достаточно спокойная, соблюдались все требования и меры, которые обсуждались на брифинге в субботу, - сказал Андреев. - Обеспечена работа биометрических комплексов по идентификации избирателей, мы не видели, чтобы где-то использовались урны, не оборудованные автоматическими считывающими устройствами. Каких-то значительных нарушений, где мы были, не наблюдали".

В воскресенье, 11 апреля, в Киргизии, где зарегистрировано 3,6 млн избирателей, состоялись референдум о внесении поправок в конституцию, а также выборы в местные органы власти. Предлагаемые изменения основного закона, которые были разработаны членами конституционного совещания, предусматривают значительное расширение полномочий президента, уменьшение прав парламента и сокращение его численности со 120 до 90 человек. Глава государства в случае положительного результата голосования получит полный контроль над правительством, включая возможность назначения и увольнения министров.

Явка избирателей превысила необходимый порог в 30%, что позволяет считать референдум состоявшимся по местному законодательству. За изменение конституции, по предварительным данным, проголосовало почти 80% избирателей.

В ходе выборов на 7 560 мандатов в 420 городских и сельских советах претендовали 18 772 кандидата. 63 из них были зарегистрированы политическими партиями, остальные - самовыдвиженцы.